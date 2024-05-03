Сбывшееся предсказание Ванги вселило страх в британцев The Mirror: британцы после молний и грозы вспомнили предсказания Ванги о климате

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Великобританию в ночь на 2 мая накрыли грозы и молнии, напугавшие многих людей и напомнившие им о предсказаниях болгарской ясновидящей Ванги, пишет The Mirror. В своих пророчествах она рассказывала, что ухудшение погодных условий в стране могут указывать на грядущие изменения климата.

Один из ее прогнозов на 2024 год был связан с экономическим кризисом в Великобритании: тогда мы увидели снижение ВВП на 0,3%, превышающее ожидания за три месяца. Теперь сбылось еще одно из ее предсказаний: ужасающие погодные условия. Британцы проснулись этим утром после ночной грозы, настолько громкой, что некоторые сказали, что это звучало «как будто взорвалась бомба», — сказано в материале.

Ванга утверждала, что планету ждет изменение орбиты, которое обычно занимает длительное время. По ее словам, если это произойдет в течение короткого периода времени, это может вызвать проблемы, включая нарушение климата и скачок уровня радиации. Британцы увидели в ночных грозах предвестников изменений, о которых говорила ясновидящая.

Ранее стало известно, что Ванга сделала пугающее предсказание о третьей мировой войне, которое вновь всплыло на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Провидица также считала, что 2024 год принесет множество мрачных событий, включая теракты в Европе и биологические атаки.