СБУ проводит рейд с обысками в правительственном квартале Киева СБУ проводит досмотры в правительственном квартале Киева

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева, а также на прилегающих к нему территориях, сообщила пресс-служба ведомства. СБУ работает с учетом правового режима военного положения на территории Шевченковского и Печерского районов Киева.

В мероприятиях принимают участие Военная служба правопорядка ВСУ, Национальная полиция, Управление государственной охраны Украины и Группировка сил и средств обороны украинской столицы. Представители спецслужб обыскивают места общего пользования жилых домов, помещения, офисы и заведения сферы общественного обслуживания. У граждан проверяют документы, проводят досмотр машин. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что также проверяются телефоны.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении администратору Telegram-канала, который сообщал, где в Винницкой области сотрудники военкоматов раздают повестки. Обвинения предъявлены 30-летнему местному предпринимателю. Мужчину обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.