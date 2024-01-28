СБУ проводит обыски у чиновников Минобороны Украины СБУ подтвердила обыски у чиновников Минобороны из-за кражи 1,5 млрд на закупках

Фото: СБУ

СБУ проводит обыски у чиновников Минобороны и управляющих «Львовского арсенала», сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Отмечается, что чиновников подозревают в краже 1,5 млрд гривен при закупках боеприпасов для ВСУ.

Служба безопасности при содействии МО Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Документирование преступления происходило при полном содействии действующего министра обороны, — отметили в СБУ.

Деньги из бюджета пытались украсть через покупку 100 тысяч минометных выстрелов для украинской армии. Контракт заключался со «Львовским арсеналом» в августе 2022 года. Снарядов на фронте так и не дождались. Часть средств была выведена за границу, часть осталась на счетах украинской компании. СБУ арестовала похищенные деньги.

Подозреваемым, включая бывшего и нынешнего руководителей Департамента военно-технической политики МО и главу «Львовского арсенала», предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в организованной группе). Один из подозреваемых задержан при попытке покинуть страну, меры пресечения другим фигурантам пока не определены. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в конце прошлого года публично признал, что в ВСУ существуют проблемы, связанные с коррупцией. По его словам, в системе имеются определенные лазейки, которыми пользуются некоторые призывники для освобождения от службы. Попытки Зеленского исправить ситуацию, например путем увольнения всех глав региональных призывных комиссий, успехом не увенчались. Экс-министр обороны подчеркнул, что призывники продолжают уклоняться от военной службы разными способами.