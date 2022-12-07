Сбитый на Украине летчик «охотился» на российские БПЛА «Военное обозрение»: сбитый украинский летчик Ворошилов «охотился» на российские дроны

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сбитый украинский летчик Вадим Ворошилов оказался известен как «борец» с беспилотниками. Истребитель пилота ВСУ подбили именно во время «охоты» на российские БПЛА, сообщило «Военное обозрение». После катапультирования украинец сделал селфи с окровавленным лицом в шлеме с надписью «Карайя». Такой позывной Ворошилов позаимствовал у нацистского пилота Эриха Хартманна, которого называл лучшим летчиком Второй мировой войны.

Гитлеровский кумир Ворошилова считается наиболее эффективным летчиком за всю историю военной авиации. Хартманн совершил 1404 боевых вылета, на его счету 352 победы в воздушных боях. На Западе считают, что свои главные победы Хартманн одержал в воздушных дуэлях с советскими пилотами, как утверждается в статье.

Ворошилов оправдывал службу Хартманна в люфтваффе тем, что тогда он был молод и аполитичен. Украинец утверждал, что этот неприглядный факт из биографии немецкого летчика не играет для него слишком большой роли.

Самолет Ворошилова в октябре сбили в Винницкой области. По неподтвержденным данным, в украинский МиГ-29 попала ракета российского истребителя. Пилот катапультировался. В день ВСУ, который отмечается на Украине 6 декабря, летчику вручили награду «За заслуги перед Винницей» и денежную премию в размере 30 тысяч гривен.

Украина ранее применила дроны для ударов по военным аэродромам под Саратовом, Рязанью и Курском, писали СМИ. Официально Киев не заявлял об ответственности за атаки по объектам в городах, которые находятся в нескольких часах езды от Москвы. Газета Financial Times писала, что на Украине уже грозятся «добить» до российских объектов в Сибири.