Сатановский призвал уничтожать западные спутники для победы в СВО Политолог Сатановский призвал уничтожать западные спутники для победы в СВО

Фото: МО РФ

В ходе специальной военной операции на Украине российским вооруженным силам необходимо уничтожать спутники, считает политолог и востоковед Евгений Сатановский. По его словам, противостоящий России блок НАТО контролирует значительную часть технических средств в информационной сфере и для победы стоит использовать противоспутниковые ракеты, о которых говорил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет ИА SM.News.

В этой ситуации спутники надо ликвидировать, которые транслируют все. Мы говорим, что это будет объявление войны, однако технически можно это сделать, — подчеркнул эксперт.

Сатановский отметил, что помимо противоспутниковых ракет есть еще и другие способы ликвидации спутников, однако о них знают только космонавты.

С аналогичным предложением «погасить» спутниковую группировку НАТО выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, украинские военные используют эти спутники для разведки и координации ракетных ударов по Херсонской, Запорожской областям, а также Донецкой и Луганской народным республикам. Как отметил депутат, без спутникового сопровождения HIMARS уже не будут нести значительной опасности, так как утратят свою точность. Россия имеет полное право вывести спутники из строя, так как они способствуют агрессии против России, считает Шеремет.