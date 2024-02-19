Самолет вылетел из аэропорта с пробитым фюзеляжем и горящей обшивкой SHOT: самолет пробил фюзеляж на взлетной полосе в Белграде и взлетел

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолет авиакомпании Air Serbia, летевший из Белграда в Дюссельдорф, врезался в огни взлетно-посадочной полосы в столице Сербии, сообщил Telegram-канал SHOT. Борт серьезно повредил фюзеляж и крыло, однако все равно взлетел. Через 60 минут самолет с горящей обшивкой уже встречали в аэропорту Николы Теслы с шестью пожарными машинами.

По информации канала, на борту самолета находились 132 пассажира. После посадки их экстренно эвакуировали. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты. Они предполагают, что пилоты врезались в светотехническое оборудование, так как произвели взлет с неполной длины ВПП. Это могло стать следствием неправильного расчета маршрута.

Днем ранее сообщалось, что самолет авиакомпании АЛРОСА допустил столкновение с автомобилем аэродромной техники в Новосибирске. В результате инцидента было повреждено крыло воздушного судна. Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку. Самолет был временно отстранен от использования, а пассажиров направили в пункт назначения резервным бортом.