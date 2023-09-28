В Саксонии могут запретить вход гостям Октоберфеста за шутку про нацистов

Фото: Felix HÃrhager/dpa/Global Look Press

Организаторы праздничных мероприятий в Саксонии, посвященных Октоберфесту, планируют запретить некоторым гостям вход, сообщает издание Bild. По его данным, во время празднования диджей включил немецкий марш по просьбе гостей и те показали нацистское приветствие. Сам диджей признался, что он не знал об истории, которая стоит за включенной им музыкой. Он пообещал не повторять ошибку в следующем году.

Мы подали жалобу и передали полиции информацию о подозреваемых. Если они виновны, то им будет пожизненно запрещено участвовать в нашем Октоберфесте, — рассказал соорганизатор мероприятия.

Октоберфест — популярный в Германии народный фестиваль, который проводится ежегодно. Исключение было сделано лишь в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, что празднование Октоберфеста в 2023 году стало 190-м по счету. Оно продлится вплоть до 3 октября.

Центром Октоберфеста является Мюнхен. Как сообщалось ранее, в 2023 году мероприятие посетило около 5,7 млн человек из разных стран мира. При этом ожидается, что количество гостей увеличится. Согласно действующим правилам, гости Октоберфеста смогут купить только пиво местных производителей. К ним относится продукция компаний Spaten-Franziskaner-Brau, Augustiner-Bräu, Paulaner, Hacker-Pschorr и других.