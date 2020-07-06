Саакашвили занялся подготовкой судебной реформы на Украине

https://static.news.ru/photo/00b9e330-bf8b-11ea-be8e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Farit Gubaev/Global Look Press

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили сообщил о начале подготовки предложений по судебной реформе.

Я искренне благодарен президенту Зеленскому за его глубокое понимание проблематики и в частности за поручение заняться именно этой фундаментальной для всех других начинаний реформой. Мы уже начали подготовку наших предложений и с нетерпением ждем следующего заседания Нацсовета, чтобы их представить, — заявил он на своей странице в социальной сети.

По словам Саакашвили, критика со стороны судей началась ещё с момента поручения от Зеленского начать подготовку. Он также назвал судебную систему на Украине «насквозь прогнившей».

Похожую ситуацию мы имели в Грузии, где уровень коррумпированности судов и правоохранительных органов был заоблачным, — добавил экс-президент Грузии.

Однако судьи на Украине категорически не разделяют такое мнение. Несколько дней назад они опубликовали обращение к Саакашвили, в котором выразили своё недовольство. По их словам, из-за таких заявлений в стране наступил катастрофический кадровый голод.

В апреле 2020 года Саакашвили не смогли назначить на должность вице-премьера Украины из-за имеющейся у него судимости. Однако украинский лидер Владимир Зеленский придумал для него новую должность.

Как писал NEWS.ru, Саакашвили собирался выступить в Верховной раде, чтобы представить программу изменений на Украине и план своей работы в кабмине.