Ряд регионов Италии ввёл для туристов предварительную регистрацию

https://static.news.ru/photo/af234d2e-ad81-11ea-bf4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tocco Alessandro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянские власти трёх областей просят туристов, планирующих поездку в страну, заранее заполнить документы о состоянии здоровья, а также предоставить информацию о месте проживания на отдыхе.

В Италии с июня 2020 года туристам из стран ЕС разрешено свободно въезжать в страну, не проходя тестирование на коронавирусную инфекцию и не предоставляя медицинские справки. Тем не менее, власти Сардинии, Апулии и Базиликата ввели собственные правила предварительной регистрации для путешественников.

Планирующие отдохнуть в Сардинии должны до поездки прислать копию паспорта, а также заполнить детальную анкету о месте проживания в регионе. За два дня до поездки туристы должны подтвердить отсутствие коронавируса, а по требованию властей быть готовы сдать тест на COVID-19.

В Апулии требуют отправить в местные органы здравоохранения форму «самоотчёта о коронавирусе». Туристов просят вести учёт всех людей, с которыми они контактируют в течении 30 дней после прибытия в регион.

Отправляющиеся в Базиликату также обязаны заполнить форму о состоянии здоровья. Это касается даже местных жителей, которые вернулись из-за границы, сообщает Travel and Leisure.

NEWS.ru писал, что многие европейцы требуют от правительств своих стран компенсации из-за пандемии коронавируса.