Ряд европейских стран выступили за посредничество ОБСЕ в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/a0551ee4-e24c-11ea-9206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Marks/Global Look Press

Ряд стран Евросоюза выступили за участие ОБСЕ в урегулировании белорусского кризиса. Соответствующую информацию сообщил МИД Польши.

Министры согласились с тем, что ОБСЕ обладает компетенциями для того, чтобы помочь Белоруссии выйти из этой сложной ситуации, — говорится в сообщении.

В частности, речь идёт о министре иностранных дел Польши Яцеке Чапутовиче и его шведской коллеге Анне Линде. Помимо этого, польский политик провёл переговоры с министром иностранных дел Иваном Корчоком.

Министры обсудили возможности в контексте поддержки разрешения кризиса в Белоруссии и выразили поддержку инициативе Албании, что касается участия ОБСЕ в оказании такой помощи, — добавили в МИД.

Масштабные акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после прошедших выборов президента страны. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Основной противник главы государства Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.

Через некоторое время после выборов последняя уехала в Литву. Женщина записала несколько видеообращений к своим соотечественникам. В последнем из них Тихановская призвала европейских лидеров не признавать итоги выборов. Она считает, что голосование было сфальсифицированным.

Как информировал NEWS.ru, власти Китая выступили против «внешних сил», которые создают хаос в Белоруссии. Пекин как «друг и партнёр» республики надеется на сохранение стабильности в этой стране.