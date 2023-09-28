Украинские СМИ выдали за русских солдат, сдавшихся в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Как отмечается, утренние кадры Министерства обороны России спустя некоторое время появились на информационных ресурсах Украины с прямо противоположным контекстом.
Очередные военные ВСУ сдались в плен в ходе неудачного наступления, сегодня в 5:00 утра сообщило Минобороны России. Прошло 10 часов и украинские СМИ налепили на видео логотип одной из бригад ВСУ и выдали его за свое, — говорится в сообщении.
Кадры, о которых идет речь, сняты на Запорожском направлении. На них видно как группа военнослужащих выходят из укрытия с поднятыми руками. Комментируя событие в Минобороны России заявили, что сдаться в плен российским военнослужащим солдаты ВСУ решают от того, что понимают преувеличенные возможности боевой техники, которую Украине поставляет Запад.
Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что большие потери западной техники на поле боя вынудили ВСУ сменить тактику и наступать небольшими группами. К линии фронта они теперь доставляются на бронетранспортерах.
По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, большая часть контрнаступления ВСУ в настоящее время проходит пешком.