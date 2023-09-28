«РВ»: на Украине выдали за русских, сдавшихся в плен солдат ВСУ

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВСУ сдался в плен в ходе неудачного наступления на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки

Украинские СМИ выдали за русских солдат, сдавшихся в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Как отмечается, утренние кадры Министерства обороны России спустя некоторое время появились на информационных ресурсах Украины с прямо противоположным контекстом.

Очередные военные ВСУ сдались в плен в ходе неудачного наступления, сегодня в 5:00 утра сообщило Минобороны России. Прошло 10 часов и украинские СМИ налепили на видео логотип одной из бригад ВСУ и выдали его за свое, — говорится в сообщении.

Кадры, о которых идет речь, сняты на Запорожском направлении. На них видно как группа военнослужащих выходят из укрытия с поднятыми руками. Комментируя событие в Минобороны России заявили, что сдаться в плен российским военнослужащим солдаты ВСУ решают от того, что понимают преувеличенные возможности боевой техники, которую Украине поставляет Запад.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВСУ сдался в плен в ходе неудачного наступления на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки

Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что большие потери западной техники на поле боя вынудили ВСУ сменить тактику и наступать небольшими группами. К линии фронта они теперь доставляются на бронетранспортерах.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВСУ сдался в плен в ходе неудачного наступления на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, большая часть контрнаступления ВСУ в настоящее время проходит пешком.