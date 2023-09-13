«РВ»: «Герани» с моря атаковали порты на границе Украины и Румынии

Фото: Минобороны России

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что на границе Украины и Румынии снова произошла серия атак беспилотных аппаратов. По информации источника, по портам в Измаиле и Рени с моря ударили «Герани». Атака сопровождалась громкими взрывами, которые слышны в Одесской области. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Местные СМИ отмечают, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) активно работают над отражением атаки, предпринимая меры для защиты территории. Сообщается, что группы дронов приближаются к портам парами.

Всех, кто находится поблизости от портов, элеваторов, складов и административных зданий призывают перейти в безопасные места и соблюдать осторожность.

4 сентября глава региональной администрации Олег Кипер сообщил, что в Измаильском районе на юге Одесской области были повреждены несколько складских и производственных помещений. На некоторых объектах фиксировались возгорания. Их удалось ликвидировать ближе к утру. Также повреждения получило некоторое оборудование промышленных предприятий.

Ранее конструкторское бюро «Восток» анонсировало новую разработку — беспилотник «Скальпель». Аппарат будет оснащен специальным отсеком для полезной нагрузки, что сделает его более универсальным — военные сами будут решать, чем оснащать дрон. Предполагается, что «Скальпель» сможет преодолевать порядка 40 км на скорости до 120 км/ч.