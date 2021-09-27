Русская диаспора в Испании отреагировала на «меню русских проституток»

Социальная реклама против проституции одной из НКО вызвала возмущение русскоязычной диаспоры в Испании. На рекламном фото размещено «меню» с расценками на путан, обозначенных русскими именами. Посольство РФ потребовало снять рекламу и принести извинения. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, на размещённых на автобусных остановках рекламных баннерах испанской некоммерческой организации Nueva Vida появились фото определённого содержания и со специфическим текстовым сопровождением.

Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин — 50 евро, — гласит социальная реклама.

При этом в качестве «основных блюд» перечислялись исключительно русские женские имена. Был указан и их возраст — от 17 до 35 лет. В качестве «дополнения» испанские креативщики предлагали марихуану без презерватива или кокаин с изнасилованием стоимостью €20.

Такая социальная реклама, изначально направленная на борьбу с проституцией, вызвала возмущение русскоязычных жителей Испании, их адвокатов и дипломатов.

Так, в посольстве РФ баннеры назвали «провокационными» и пообещали связаться непосредственно с разместившей их НКО, а также с министерствами, финансовыми организациями и прочими институтами, представленными в качестве попечителей организации. Дипломаты намереваются указать означенным представителям «на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок».

В свою очередь владелец адвокатской конторы Олег Губарев заявил, что в рамках борьбы с проституцией в Испании этому явлению дали гражданство, а именно — гражданство России.

Люди в соцсетях пишут: «Наши дети ходят в школу. Испанские дети и дети других национальностей смотрят на эту рекламу, и мы боимся, что наших девочек с русскими фамилиями, русского происхождения будут называть теперь „меню“. Мы хотим официальных извинений перед русской диаспорой и немедленно снять эти баннеры», — заявил адвокат.

Если НКО не прислушается к данным требованиям, Губарев пообещал предпринять «юридические действия».

Русский дом в Мадриде также связался с НКО и потребовал убрать «оскорбляющие баннеры», а также принять меры, чтобы ничего подобного не повторялось в будущем.

Ранее стало известно, что австралийский штат Виктория решил легализовать проституцию, чтобы работники сферы секс-услуг могли официально зарабатывать на жизнь и находились под защитой национального трудового законодательства. Об этом заявила министр по делам потребительского рынка штата Мелисса Хор.