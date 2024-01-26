Румыния решила не участвовать в Евровидении-2024

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Румыния отказалась участвовать в Евровидении в 2024 году из-за финансовых трудностей, сообщает телеканал TVR. Еще одной причиной назвали невозможность представить страну на достойном уровне. Такое решение на заседании совета директоров поддержали пять человек, еще четверо проголосовали против, столько же воздержались.

Финансовые ограничения и желание представлять Румынию на высоком уровне являются причинами, по которым совет директоров решил, что TVR не будет участвовать в конкурсе «Евровидение» в этом году, — говорится в сообщении.

TVR до этого традиционно проводил отбор участников от Румынии на Евровидение. В ходе заседания также утвердили бюджет телеканала на 2024 год. Отмечается, что затраты выросли из-за планов транслировать летние Олимпийские игры в Париже, инвестиций в систему производства новостей и модернизацию канала.

Евровидение в этом году состоится в шведском Мальме. Страна получила право провести конкурс после победы своей участницы в 2023 году.

Финские музыканты ранее потребовали исключить Израиль из числа стран — участниц конкурса эстрадной песни «Евровидение-2024» из-за военных преступлений ЦАХАЛ в секторе Газа. Активист Лукас Корпелайнен организовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сбор подписей в поддержку этой идеи.