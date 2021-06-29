Россиянам запретили въезд в Германию

С 29 июня Германия запретила въезд в страну россиянам из-за распространения мутаций коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на сайте представительства ФРГ в России.

Институт Роберта Коха, подчиняющийся Министерству здравоохранения ФРГ, включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса. В перечень попали ещё 14 государств, среди которых Бразилия, Великобритания и Индия.

В целях предотвращения завоза мутированных форм коронавируса Федеральное правительство приняло решение о введении в отношении поездок из России в Германию общего запрета на въезд и передвижение, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти Германии отказались признавать привитыми от коронавирусной инфекции граждан, которые прошли вакцинацию при помощи российского препарата «Спутник V». Дело в том, что препарат ещё не получил допуск к использованию на территории Евросоюза.

Турция также закрыла границы с шестью странами из-за распространения новых штаммов коронавируса. Это Бангладеш, Бразилия, Непал, Индия, Шри-Ланка и ЮАР.