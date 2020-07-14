Россиян пустят в Хорватию только по полученным ранее визам

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Консул России в Загребе Олег Дунаевский рассказал о возможности посещения Хорватии гражданами РФ. По его словам, россияне могут попасть в страну только по полученной ранее шенгенской или местной визе.

В настоящий момент власти государства не выдают въездных документов, передаёт РИА Новости.

Хорватия пока не выдает туристические визы. Только если у человека уже есть разрешение на проживание, выданное одной из стран Шенгенского соглашения, или национальная долгосрочная виза Хорватии, при их наличии гражданин России может приехать в Хорватию, — подчеркнул он.

Кроме того, путешественник должен предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (или провести 14 дней в карантине) и документальное подтверждение брони отеля или квартиры.

Самолёты между странами до сих пор не летают. Это значит, что попеть в Хорватию можно только через страны Евросоюза или Сербию. Власти просят путешественников заранее оставлять на сайте МВД свои данные для ускорения процедуры порождения границы.

Граждане РФ, имеющие недвижимость или водный транспорт на территории Хорватии, могут въехать на этом основании, но обязаны пройти 14-дневный карантин, который может быть сокращен до 7 дней, если человек пройдёт за свой счет тест на COVID-19, — заключил он.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали ещё ряд стран, официально объявивших о готовности принимать туристов из РФ. В их число вошли Доминикана, Египет, Куба, Мексика, Турция и Объединённые Арабские Эмираты. Однако авиасообщение России с другими странами пока не возобновлено. Предполагается, что международные авиарейсы начнут выполняться отечественными перевозчиками с 1 августа, писал NEWS.ru.