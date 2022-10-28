Россия потребует от Швейцарии наказать осквернивших правславную церковь Посольство РФ направит в МИД Швейцарии протест из-за облитой краской православной церкви

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Посольство России направит министерству иностранных дел Швейцарии ноту протеста с требованием найти и наказать вандалов. обливших краской православную церковь в Женеве. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии, с которым ознакомилось РИА Новости. Инцидент произошел в ночь на 28 октября, Неизвестные осквернили вход в церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

В связи с происшествием посольство направляет Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных, — говорится в заявлении российской дипмиссии.

В посольстве рассчитывают, что правоохранительные органы Швейцарии ответственно отнесутся к расследованию происшествия и привлекут виновных к ответственности. Дипломаты напомнили, что это не первый инцидент подобного рода, случившийся в стране за последние месяцы. Так, в мае неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о погибших в 1799 году в сражениях с Наполеоном сподвижниках генералиссимуса А.В. Суворова

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что посольство РФ в Берлине направило в немецкое внешнеполитическое ведомство ноту протеста в связи с отсутствием «адекватной реакции» со стороны властей Германии на акты вандализма, совершенные 10 октября 2022 года против посольства РФ в Берлине и генконсульства во Франкфурте-на-Майне. Немецкие полицейские, как указала дипломат, не попытались воспрепятствовать злоумышленникам. По словам Захаровой, ни одного из вандалов не задержали.