Россия перестала разрешать прибытие летящих в обход Белоруссии рейсов

https://static.news.ru/photo/583e8d8e-beec-11eb-aa4b-96000091f725_660.jpg Фото: Austrian Airlines/facebook.com

Российские власти не выдали разрешение австрийскому перевозчику Austrian Airlines на прибытие в Москву. Указанный борт летел в обход Белоруссии. Об этом сообщил представитель авиакомпании, передаёт ТАСС.

Как рассказал источник, самолёты Austrian Airlines перестали летать над белорусским воздушным пространством после инцидента в минском аэропорту, когда после экстренной посадки борта Ryanair был арестован основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Решение было принято на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности Евросоюза.

С учётом сложившихся обстоятельств перевозчик вынужден корректировать маршруты для полётов в Россию.

Изменение маршрута полёта должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение, — добавили в авиакомпании.

Ранее стало известно, что главы МИД стран G7 осудили действия властей Белоруссии из-за происшествия с самолётом Ryanair. Они назвали их беспрецедентными.

Политики призвали немедленно освободить задержанного экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а также «других журналистов и политзаключённых». Указано, что G7 будет добиваться ответственности для белорусских властей за инцидент с самолётом ирландской авиакомпании, в том числе через ограничительные меры.