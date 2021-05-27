Россия перестала разрешать прибытие летящих в обход Белоруссии рейсов

Российские власти не выдали разрешение австрийскому перевозчику Austrian Airlines на прибытие в Москву. Указанный борт летел в обход Белоруссии. Об этом сообщил представитель авиакомпании, передаёт ТАСС.
Как рассказал источник, самолёты Austrian Airlines перестали летать над белорусским воздушным пространством после инцидента в минском аэропорту, когда после экстренной посадки борта Ryanair был арестован основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Решение было принято на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности Евросоюза.
С учётом сложившихся обстоятельств перевозчик вынужден корректировать маршруты для полётов в Россию.
Изменение маршрута полёта должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение, — добавили в авиакомпании.
Ранее стало известно, что главы МИД стран G7 осудили действия властей Белоруссии из-за происшествия с самолётом Ryanair. Они назвали их беспрецедентными.
Политики призвали немедленно освободить задержанного экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а также «других журналистов и политзаключённых». Указано, что G7 будет добиваться ответственности для белорусских властей за инцидент с самолётом ирландской авиакомпании, в том числе через ограничительные меры.