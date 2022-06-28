Российских ученых призвали переезжать в Британию Премьер Джонсон призвал российских ученых переезжать в Британию

Фото: Kanz, Sven/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к российским ученым с призывом уезжать из России. По его словам, в Британии расширена на россиян действующая система партнерства с университетами Украины, которая позволяет украинским ученым заниматься исследованиями на территории Соединенного Королевства, сообщает «Коммерсант».

Российские ученые и исследователи, которые <...> больше не чувствуют себя в России в безопасности, вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям, — подчеркнул британский премьер.

В настоящее время в Британии научной работой по программе «Исследователи в зоне риска» занимаются около 130 ученых с Украины.

Ранее стало известно, что в марте — апреле 2022 года резко выросла доля россиян, которые при выезде из России решили не покупать обратные авиабилеты. В марте доля билетов в один конец достигала 70%, в апреле — 47%. Самыми популярными странами с билетами в один конец стали Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ.