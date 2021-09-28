ВГТРК выиграла суд против литовского регулятора

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) выиграла в суде спор с Литовской комиссией по радио и телевидению (LRTK) по вопросу приостановки вещания в республике телеканала «РТР-Планета». Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу российской компании.

Высший административный суд Литвы признал решение комиссии незаконным по причине нарушения принципа беспристрастности. Выяснилось, что трое из семи её членов имели официальные договорные отношения с литовскими телеканалами. В связи с этим решение комиссии могло быть предвзятым.

Суд также отменил решение LRTK о наложении штрафа на компанию Init за трансляцию другой версии канала. При этом он отметил , что в обоих случаях комиссия выносила решения без необходимого кворума.

В ВГТРК отметили, что запрет вещания в Литве телеканала «РТР-Планета», несмотря на его незаконность, одобрила Европейская комиссия. Там пришли к выводу, что европейские структуры готовы закрывать глаза на незаконные решения в тех случаях, когда они выносятся в отношении России.

Вещание «РТР-Планета» было приостановлено в Литве в 2018 году. Кроме того, в республике запрещена трансляция ещё ряда российских телеканалов. Власти республики недовольны содержанием политических ток-шоу на них. Они требовали ввести цензуру, но российская сторона отказалась.

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