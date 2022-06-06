Росгвардейцы уничтожили группу националистов из «Кракена» Росгвардия уничтожила и пленила украинских диверсантов из батальона «Кракен» в Харьковской области

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Спецназ Росгвардии уничтожил в Харьковской области шесть боевиков из батальона «Кракен», один боевик взят в плен, сообщает пресс-служба ведомства. Информацию подтвердил сам пленный диверсант.

Спецназовцы Росгвардии организовали засаду в лесном массиве в Харьковской области. Через некоторое время росгвардейцы обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек. Используя эффект внезапности, росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов. Один из участников группы был взят в плен, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что «Кракен» терроризирует мирных жителей Харьковской области. Представители формирования проводят ночные «карательные рейды» в домах местных жителей по наводкам СБУ. Во время подобных набегов военные применяют насилие и похищают людей.

Ранее начальник штаба украинского военного подразделения «Кракен» Константин Немичев сообщил, что ВСУ создали новое спецподразделение полка Нацгвардии Украины «Азов» в Харькове. Он уточнил, что командиром военного формирования стал Анатолий Сидоренко.