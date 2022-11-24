РИА Новости: на Украине массово мобилизуют жителей русскоязычных областей

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур в Херсонской области сообщает, что в русскоязычных областях Украины идет поголовная мобилизация. О ее проведении распорядился офис президента Владимира Зеленского, при этом западные регионы почти не затрагиваются.

Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлен до 19 февраля 2023 года.

По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Он отметил, что то же самое происходит и в подконтрольной Украине Запорожской области. При этом, отметил представитель силовых структур, по распоряжению офиса президента Украины, в западных областях страны почти никого не трогают.

В Ивано-Франковске мобилизованы 40 человек, во Львове — 30, — сообщил собеседник издания.

По его словам, источники среди украинских военных сообщили, что так киевский режим пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения, которое проживает на юге и востоке Украины. За счет тотальной мобилизации на фронт сейчас попадают русскоязычные граждане, украинские войска «перемалываются» российскими в ходе боевых действий, пояснил представитель силовых структур.

А режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины, — заключил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти Киева предписали диппредставительствам провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев призывного возраста — от 18 до 60 лет. Она подчеркнула, что с выполнением задачи Киеву может помочь Польша за счет депортации уклоняющихся от службы беженцев.