Reuters: десятый пакет санкций ЕС должен быть готов к концу февраля

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Десятый пакет санкций ЕС должен быть готов к концу февраля, передает Reuters со ссылкой на дипломатов Польши и Литвы. По информации собеседников издания, рестрикции могут затронуть банки и ядерный сектор, а также предусматривать запрет на торговлю алмазами.

Все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций. Тем не менее, мы предложим новый амбициозный пакет, — сказал один из собеседников.

Дипломаты сказали, что 10-й пакет санкций Евросоюза планируется принять к первой годовщине спецоперации на Украине 24 февраля. Собеседник издания отметили, что ЕС хотел новых рестрикций против Беларуси, где, по мнению Союза, у Москвы есть лазейки, позволяющие обходить европейские санкции в торговле товарами, включая мебель.

Ранее WSJ рассказал о планах нового удара по нефтяному рынку России. Газета сообщала, что США и их союзники готовят очередной пакет санкций против нефтяной промышленности с целью ограничить цены на сырье из России. Ожидается, что будут введены два ограничения на российские нефтепродукты: одно для тех, что торгуются с высокой стоимостью, включая дизельное топливо, другое — для товаров с низкой ценой, например, мазут.