Референдум о понятии семьи провалился в Ирландии Irish Times: ирландцы отклонили поправки в конституцию о семье

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Прошедший 8 марта общенациональный референдум о расширении в конституции страны понятий семьи и роли в ней женщины в Ирландии провалился, поскольку уже ясно, что граждане выступили против, сообщает издание Irish Times со слов премьер-министра страны Лео Варадкара. Там отметили, что ирландцам было предложено пересмотреть определение семьи, включив в него прочные и долговечные отношения вне брака.

Лео Варадкар сказал, что «на данном этапе ясно», что оба референдума были «полностью провалены, — пишет издание.

Поправка «об уходе» предлагала убрать ссылки на женщину как на центральную фигуру «жизни в доме». Ее хотели заменить статьей, признающей важность членов семьи в целом, без упоминания их пола.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в России Нина Останина заявила, что новый национальный проект «Семья» дает законодателям большое поле для деятельности, инициатив от депутатов поступает очень много. Кроме того, президент России Владимир Путин выдвинул не новое, но чувствительное предложение, касающееся налогового вычета: увеличить его размер при рождении второго ребенка.

До этого Путин предложил продлить программу материнского капитала на шесть лет — до 2030 года. При этом он уточнил, что он должен быть проиндексирован. Помимо данной программы, глава государства также рассматривает идею продлить льготную ипотеку для молодых семей.