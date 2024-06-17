«Реакция будет жесткой»: омбудсмен Украины оценил языковой скандал в Одессе Омбудсмен Креминь пообещал наказать организаторов тренинга на русском языке

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/Global Look Press

После скандала на бизнес-тренинге в Одессе, когда один из его участников говорил на русском языке, уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь в соцсетях пообещал «жесткую реакцию» для организаторов мероприятия. По его словам, их ошибка — классический случай истории о граблях, на которые они наступили.

Они нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса <…>. Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны, — пообещал Креминь.

Омбудсмен также подчеркнул, что ждет соответствующих действий от местных властей. Они должны были отреагировать на нарушение должным образом, добавил Креминь.

Ранее стало известно, что в Одессе во время бизнес-тренинга произошел скандал из-за требования некоторых участников говорить по-украински. Спикер в ответ на претензию попросил сделать упор на сути его речи, а не на языке, затем продолжил говорить на русском. Недовольных пришлось выводить из зала, так как они продолжали пререкаться.

Тарас Креминь сообщал, что в стране русский язык как отдельную дисциплину преподают только в трех школах. По его данным, сейчас русский язык изучают 768 учащихся, тогда как в 2022 году их количество составляло 454,8 тысячи. Украинские журналисты при этом утверждают, что, по официальным данным, примерно 30% всего населения страны признают русский язык родным.