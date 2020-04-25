Разведка ЛНР заметила ракетный комплекс на украинской границе

В жилом районе подконтрольного украинским силовикам населённого пункта Тёплое в Донбассе замечен зенитно-ракетный комплекс «Оса». Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий.
По его словам, украинские силовики продолжают размещать военную технику у линии соприкосновения, что запрещено соглашением об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков, которое было заключено в 2015 году.
Тем не менее, они были обнаружены разведкой ЛНР в жилом массиве нескольких населённых пунктов. Речь, в частности, идёт о нескольких танках Т-64,
ЗРК «Оса» расположен в зоне ответственности 25-й бригады Вооружённых сил Украины, уточнил Осадчий.
Он отметил, что обо всех выявленных случаях ЛНР сообщает наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия является «колоссом на глиняных ногах», который унаследовал от Советского Союза «генетические болезни саморазрушения». Именно это, по его мнению, поможет Украине вернуть Крым и Донбасс.
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