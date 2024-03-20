Протесты фермеров, блокировка Варшавы: чем угрожает Польше украинское зерно

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

20 марта в Польше проходит очередная акция протеста местных фермеров, выступающих против свободного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции в страну. Она может стать самой масштабной за все время выступлений аграриев против продовольствия с Украины, которое лишает их заработков. Протестующие заблокировали основные выезды из Варшавы тракторами и другой техникой. Фермеры намерены «парализовать страну», перекрыв более 270 дорог. Опасаясь серьезных последствий митингов, польские власти провели срочные переговоры с представителями сельхозпроизводителей. Стоит ли ожидать транспортного коллапса в Польше, грозит ли аграриям разорение и как этой ситуацией может воспользоваться Россия — читайте в материале NEWS.ru.

Фермеры объявили о масштабной акции протеста

Польское Движение молодых фермеров 18 марта объявило о масштабной акции протеста, в ходе которой митингующие собираются перекрыть более 270 дорог и перекрестков по всей стране. Накануне активисты начали блокировать магистрали на границе с Германией. Одно из главных требований аграриев — ограничить или запретить ввоз украинского зерна.

В феврале 2024 года в Польше начался очередной этап акций протеста против импорта украинских сельскохозяйственных культур. Причина недовольства фермеров заключается в отмене квот на ввоз зерна и другого продовольствия, поступающего с Украины в страны Евросоюза. Эта мера действует с 2022 года, а в феврале 2024-го Еврокомиссия анонсировала ее продление.

В начале марта акции протеста в Варшаве переросли в столкновения митингующих с полицией. Премьер-министр Польши Дональд Туск провел переговоры с демонстрантами, но не смог согласовать с ними условия прекращения манифестаций. Глава польского правительства утверждал, что на встрече передал аграриям «большие новости». Тем не менее фермеры отметили, что поводов для оптимизма нет — есть только надежда на небольшой прогресс в урегулировании второстепенных вопросов. Туск пообещал представителям отрасли начать обсуждение проблемы на уровне Евросоюза.

19 марта за стол переговоров с протестующими сел министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский. Стороны выразили надежду на выработку предварительного соглашения, однако после трех часов бурных дебатов решили закрыть дальнейшее обсуждение от публики и СМИ. Итоги переговоров за закрытыми дверями пока неизвестны.

Фермеры заблокировали выезды из Варшавы

20 марта польские фермеры перегородили тракторами и другой сельскохозяйственной техникой основные выезды из Варшавы, сообщает корреспондент РИА Новости. На автомобильных трассах начали образовываться пробки. Полицейские пытаются организовать объезды, но не справляются с большим количеством транспорта. Пока сотрудники органов правопорядка не вмешиваются в происходящее, передает агентство.

Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/POOL/dpa/Global Look Press

Противоречивая политика ЕС и Польши

Аграрный вопрос вышел на первый план еще за несколько месяцев до нынешних событий — на парламентских выборах в Польше осенью 2023 года. В сентябре экс-президент республики Бронислав Коморовский сообщил, что с начала СВО страна активнее других выступала в поддержку Украины, но перед выборами продемонстрировала желание защищать лишь свои интересы. Например, правительство решило продлить запрет на ввоз зерна с Украины, который был введен весной 2023-го.

Польские фермеры, как и все аграрии в странах Евросоюза, жили в условиях заградительных пошлин, объяснил в разговоре с NEWS.ru замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов. Сейчас, по его словам, сельхозпроизводители в Европе опасаются конкуренции.

«Сельскохозяйственный рынок ЕС — один из самых закрытых, защищенных и протекционистских. Это, кстати, главная причина, по которой у Евросоюза нет соглашения о свободной торговле с США. ЕС опасается американского сельскохозяйственного экспорта на своем внутреннем рынке», — заявил он.

Но, как отметил политолог, в начале СВО Евросоюз, чтобы демонстративно поддержать Киев, установил с ним режим свободной торговли. Суслов добавил, что на рынки ЕС хлынуло большое количество украинской продукции. По его мнению, президент России Владимир Путин был абсолютно прав, когда говорил, что главными импортерами украинского зерна являются европейские государства, а не развивающиеся страны Африки и Ближнего Востока.

«Естественно, местные фермеры столкнулись с очень серьезной конкуренцией, которая грозит им разорением. Фермеры не только в Польше, а вообще по всей Европе требуют изменения политики. Они требуют закрыть границу для украинских товаров и жалуются на резко возросшие цены на энергию, энергоносители и бензин», — сказал Суслов.

Итогом политики ЕС стали масштабные акции протеста в Европе, подчеркнул эксперт. По его словам, митинги проходят не только в Польше, но и во Франции.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы смягчить недовольство сельхозпроизводителей, Еврокомиссия решила ввести дополнительные ограничения в отношении российского продовольствия. В ближайшее время она намерена установить пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере €95 за тонну, чтобы снизить спрос на него и «успокоить фермеров». Пошлины также планируется ввести на семена масличных культур и продукты их переработки.

Зачем фермеры парализуют перевозки

Сейчас на повестке дня в ЕС стоят не только претензии аграриев из-за украинской продукции, но и вопрос членства Украины в Союзе. Экономист Василий Колташов сообщил, что протесты фермеров являются сигналом о том, что они выступают против вступления страны в объединение. При этом аналитик отметил, что митингующие, пригрозившие устроить транспортный коллапс, выбрали правильную тактику и имеют серьезные шансы на успех. Их действия создадут трудности для других граждан Польши, которые лишатся возможности свободно перемещаться, добавил Колташов.

«Другими словами, фермеры не только создадут ограничения и нанесут ущерб экономике, но и будут распространять свою позицию. Многие их поддержат, потому что простым людям придется воздержаться от поездок. Это заставит тех, кто остался дома в условиях парализованной экономической жизни, порассуждать о судьбе Польши, о Степане Бандере, об украинском зерне и перспективах польской экономики в случае вступления Украины в ЕС», — заявил Колташов.

В этих условиях, подчеркнул экономист, польские власти окажутся в ситуации, когда им «придется драться с протестующими». По его словам, они уже поступали так несколько раз. В противном случае руководству страны придется ждать окончания акций протеста и терпеть недовольство граждан, добавил Колташов.

Какими будут последствия протестов фермеров

Суслов высказал мнение, что демарш поляков приведет к дестабилизации политической ситуации или падению правительства Туска.

«Я убежден, что эти демонстрации не позволят ЕС продлить режим свободной торговли с Украиной. Доступ украинского зерна и прочей сельхозпродукции на внутренний рынок ЕС будет затруднен, и это нанесет очень большой удар по украинской экономике, которая и без того живет за счет западной помощи», — сказал он.

Кроме того, отметил Суслов, акции протеста фермеров повлияют на итоги выборов в Европарламент (ЕП), которые состоятся в июне. По его мнению, в ЕП усилит свои позиции фракция правых и крайне правых политиков.

В свою очередь Колташов отметил, что эта ситуация может сыграть на руку России. Если аграрии Польши и других стран добьются ограничения ввоза зерна с Украины на свои рынки, это откроет новые возможности для российской сельхозпродукции. Экономист не исключил, что она попадет в Европу под видом зерна из других стран.

«Для России интерес состоит в том, чтобы украинское зерно не оказалось ни на внешних рынках, ни на рынке ЕС. Не сожрет ли польское сельское хозяйство Украина? Не произойдет ли украинизация Польши? Наши эксперты часто рассуждают на тему того, что Польша заберет себе часть Украины. А что, если это не Польша проглатывает кусок Украины, а Украина проглатывает Польшу?!» — воскликнул эксперт.

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