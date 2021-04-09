Раскрыты подробности путешествия принца Филиппа по дальневосточной тайге

https://static.news.ru/photo/d82b1678-99dc-11eb-aa8f-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/pg/Заповедник-Большехехцирский

Глава заповедника «Большехехцирский» в Хабаровском крае Антон Фетисов поделился воспоминаниями о скончавшемся накануне принце Филиппе, пишет РИА Новости.

Как рассказал Фетисов, муж королевы Великобритании Елизаветы II посетил заповедник 15 марта 1997 года в возрасте 75 лет. До этого он никогда не посещал заповедников в России, первым стал именно в Хабаровском крае.

Филиппа сразу впечатлила природа дальневосточной тайги, особенно обилие и многообразие деревьев. Он удивился, что в марте ещё лежит снег, уже летают бабочки, а комаров при этом нет.

Несмотря на преклонный возраст, принц Филипп, гуляя по тайге, прошёл пешком около пяти километров. На кордоне «Соснинский» он встретил инспекторов, которые готовили на костре макароны по-флотски.

Они по-английски не говорят, он — по-русски. Но, как ребята потом рассказывали, пригласили его за «стол», принц согласился без колебаний. Запил чаем из железной кружки, — рассказал Фетисов.

После прогулки герцог Эдинбургский остановился на ночь в гостинице в посёлке Бычиха. Его заселили в обычный одноместный номер экономкласса. После ночлега он оставил благодарственную надпись.

Принц Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни. За десятилетия возле королевы принц, также носящий титул герцога Эдинбургского, заработал любовь британцев и непререкаемый авторитет, хотя родился вдали от Британских островов. Уход Филиппа из жизни пришёлся на непростой период в истории британской монархии, пострадавшей от череды скандалов и разоблачений, сообщал NEWS.ru.