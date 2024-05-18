Раскрыта численность подкрепления ВСУ, срочно переброшенного под Харьков Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут перебросить под Харьков до 25 тысяч человек

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могут перебросить на Харьковское направление до 25 тысяч человек, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в качестве подкрепления могут использовать пограничников, силы территориальной обороны и силовиков.

Скорее всего, ВСУ перебрасывают в Харьковскую область силы из района Часова Яра, с Херсонского направления. Предположу. Думаю, 27 батальонов — около 10 тысяч человек, если в одном батальоне до 400 человек. Если батальонов 50, то тысяч 20–25 штыков, если насобирают тербатовцев, пограничников, милицию и прочих, — допустил собеседник.

Ранее газета Pais со ссылкой на украинских военных сообщила, что Киев перебросил на Харьковское направление как минимум две бригады ВСУ с Донецкого фронта. Также отмечается, что на усиление группировки украинских сил под Харьковом переброшены батальоны, находившиеся в резерве.

Вместе с тем стало известно, что депутаты бундестага, эксперты в области безопасности в партии канцлера Олафа Шольца СДПГ считают возможным обеспечить защиту неба над Украиной с территории стран НАТО. Член комитета бундестага по обороне Джо Вайнгартен счел недостаточным поставлять Украине системы ПВО и ракеты к ним. По его словам, ресурсы украинской ПВО можно было бы использовать более эффективно, если бы ракетные комплексы НАТО прикрывали западную часть Украины.