Назван примерный сценарий провокации с химоружием на Украине Военный эксперт Суконкин предположил сценарий провокации Запада с химоружием на Украине

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На Украине, как и во всем СССР, были склады с химическим оружием, поэтому не исключено, что у Киева есть что использовать в боевых условиях и обвинить во всем Россию, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, Запад может повторить сирийский сценарий с телами «для имитации картинки».

Нам покажут якобы отравленных людей, как в Сирии. Скорее всего, рядом с объектом энергетической инфраструктуры Украины, заранее все подготовят, подгадают под очередной ракетный удар, все подготовят для имитации картинки. На это профессионалам нужно примерно полчаса — привезти, загримировать, — сообщил Суконкин.

Он напомнил, что Сирия тогда полностью избавилась от химического оружия, однако там что-то якобы происходило с его применением.

Давно замечено: если у США что-то работает, то зачем придумывать новое? Не удивлюсь, если к западной провокации на Украине привлекут организацию «Белые каски» или создадут новую контору, якобы для борьбы с последствиями применения химического оружия на Украине, для спасения всех на свете, а по факту, чтобы создать кормушку для отмывания денег, — считает эксперт.

По его словам, злоумышленники постараются подать все так, будто применялось химическое оружие, стоявшее когда-то на вооружении СССР или России, что-то типа «Новичка». Однако он отметил, что если боевые отравляющие вещества типа зомана, зарина, VX-газов окажутся произведенными в США, например, то в лаборатории это определят.

Ранее сегодня постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что контрактники из США помогают киевским властям готовить химические провокации на Украине. По его словам, Россия неоднократно предупреждала Организацию по запрещению химического оружия об угрозе возможных провокаций со стороны киевских властей. В частности, Москва фиксировала факты использования украинской стороной химически опасных объектов в военных целях.