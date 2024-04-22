«Расходы астрономические»: политолог заявил о разорении ФРГ из-за беженцев Политолог Рар: ФРГ тратит огромные деньги для украинских беженцев из соцбюджета

Фото: Christophe Gateau/dpa/Globall Look Press

Германия столкнулась с серьезными трудностями из-за большого потока украинских беженцев, главной проблемой является выделение огромных средств из социальных бюджетов, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, расходы астрономические и не прекращаются. Рар полагает, что сокращение социальных бюджетов может привести к широкому недовольству нуждающихся немцев.

Вопрос не столько, куда беженцев девать — в конечном итоге их можно помещать в спортивных залах школ, даже в палатках. Главная проблема в том, что украинские беженцы получают в Германии громадные деньги из соцбюджетов. Расходы на них астрономические и не прекращаются. Беженцы здесь получают те же деньги, что немецкие безработные — по €300 в день на человека плюс квартиру и медицинскую страховку. Даже такая богатая страна, как Германия, такие расходы долго нести не может. А сокращение социальных бюджетов может привести к широкому недовольству у всех нуждающихся, — сказал Рар.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Европе летом могут столкнуться с трудностями. В Германии и Польше рассматривают возможность сокращения мер по их поддержке. В Польше разработан законопроект, которым отменят единовременные выплаты. Гражданам страны также запретят селить временных переселенцев у себя. При оформлении национального идентификационного номера (PESEL) вводится плата за фото, также платить придется за питание и проживание в центрах для беженцев. Нововведения начнут действовать в Польше с 1 июля.