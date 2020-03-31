Верховная Рада Украины одобрила законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Он начнёт действовать с июля 2021 года.
При этом, было принято решение об ограничении продажи сельскохозяйственной и коммунальной земли. Также полностью запрещено продавать землю иностранцам.
Отмечается, что с 1 июля 2021 года покупать землю смогут только граждане Украины. Объемы владений не должны превышать 100 гектар. Юридические лица смогут начать приобретать землю только в январе 2024 года.
NEWS.ru ранее писал, что аналитики предрекли падение рейтинга украинского президента Владимира Зеленского из-за открытия рынка земли.
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