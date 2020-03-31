https://static.news.ru/photo/a28e11f8-736f-11ea-b375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Верховная Рада Украины одобрила законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Он начнёт действовать с июля 2021 года.

При этом, было принято решение об ограничении продажи сельскохозяйственной и коммунальной земли. Также полностью запрещено продавать землю иностранцам.

Отмечается, что с 1 июля 2021 года покупать землю смогут только граждане Украины. Объемы владений не должны превышать 100 гектар. Юридические лица смогут начать приобретать землю только в январе 2024 года.

NEWS.ru ранее писал, что аналитики предрекли падение рейтинга украинского президента Владимира Зеленского из-за открытия рынка земли.