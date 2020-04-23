Работу российских военных медиков высоко оценили в Бергамо

https://static.news.ru/photo/51eb0da4-84e1-11ea-a60d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com

Работа российских военных врачей получила высокую оценку со стороны начальника полевого госпиталя Оливьеро Волотти в Бергамо. Сейчас российским специалистам отдают самых сложных пациентов.

Итальянский врач отметил пунктуальность и дисциплинированность российских коллег. Он сообщил, что благодаря их усилиям из госпиталя уже выписаны 29 человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. И на сегодня в учреждении нет ни одного летального исхода.

На сегодня в госпитале уже не такая большая численность пациентов, как была изначально. Но только ничего не изменилось в плане их сложности: большинство больных находятся в реанимации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр города Верделло провинции Бергамо в Италии Фабио Моссале поблагодарил российских военных медиков за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что российские специалисты провели дезинфекцию в пансионатах для пожилых в более чем 62 населённых пунктах области Ломбардия.