Пьяные украинские военкомы отправили зооволонтера в воинскую часть Львовский военкомат проведет проверку после отправки зооволонтера на службу

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники львовского областного военкомата, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задержали зооволонтера и насильно заставили его пройти военно-врачебную комиссию, сообщила служба по связям с общественностью военкомата. В пресс-службе подчеркнули, что руководство военкомата осуждает действия своих сотрудников, по факту произошедшего проводится служебная проверка.

По данным украинских СМИ, сотрудники военкомата задержали волонтера, перевозившего бездомных животных в Польшу. Его держали взаперти и не выпускали до тех пор, пока он не прошел военно-врачебную комиссию. Сразу после этого мужчину отправили в воинскую часть для прохождения службы. При этом в ситуацию пыталась вмешаться жена потерпевшего, однако сотрудники военкомата отвечали на ее вопросы нецензурной бранью.

Комментируя произошедшее, представители львовского военкомата заявили, что осуждают действия сотрудников. Однако они подчеркнули, что женщины, сопровождавшие волонтера, систематически вступали в спор и провоцировали их на конфликт.

Цирковой дрессировщик Илья Кальдиков, ранее мобилизованный и отправленный на службу в ряды ВСУ, рассказал, что его отправили на фронт из-за подозрений в связях с Россией. По его словам, в военкомате проигнорировали требования законодательства, запрещающие призывать на службу циркачей.