Путин спецоперацией на Украине победил Запад Bloomberg: спецоперация Путина раскалывает мир по экономическим линиям

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Начало специальной военной операции не принесло президенту России Владимиру Путину быстрых результатов на Украине, однако привела к расколу мировой экономики, считают обозревали агентства Bloomberg. По мнению обозревателей, это можно считать «венцом» главы государства.

Владимир Путин, возможно, не смог взять Украину быстрым военным ударом, но в одном отношении спецоперация уже увенчалась успехом. Мировая экономика раскалывается, и противоречивые императивы Запада — а также развивающиеся страны— медленно раскрывают себя, — говорится в сообщении.

По мнению обозревателей, именно экономическое расслоение может стать главной победой России.