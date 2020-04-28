Пушилин: Зеленский утратил право говорить о целостности Украины

https://static.news.ru/photo/1d8df258-8980-11ea-b5e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя подписание закона об открытии рынка земли, заявил, что именно из-за этого президент Украины Владимир Зеленский утратил моральное право говорить о защите территориальной целостности страны.

Сегодня Зеленский всё-таки поставил подпись под антиукраинским законом, регулирующим рынок земли, и сам же назвал это событие историческим. Посягнув на национальное достояние родной страны, этот человек не имеет права говорить о ее территориальной целостности, — говорится в заявлении на сайте главы республики.

По его словам, Киеву не нужны жители Донбасса. Властям интересны только их территории.

Принятый закон об открытии рынка земли на Украине с 1 июля 2021 года в первые три года его действия будет ограничен паями в собственности физлиц с максимальным владением 100 гектарами.

Как ранее писал NEWS.ru, решение Верховной рады открыть рынок сельхозземель ударит по рейтингу Зеленского. Это, в свою очередь, может привести к обострению политического противостояния в стране.