Пушилин рассказал о сроках референдума в ДНР Пушилин: дата референдума о присоединении к России станет известна после освобождения ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что дату проведения референдума о присоединении к России в регионе озвучат после того, как полностью освободят её территорию. По его словам, речь идет о конституционных границах ДНР, сообщает РИА Новости.

Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой Народной Республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума, — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что республика имеет опыт проведения референдума, выборов главы ДНР и парламента.

Ранее стало известно, что глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий анонсировал проведение референдума в регионе в первой половине осени. Он сказал, что голосование планируется в сентябре. 8 августа Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ.