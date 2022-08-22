Задержанным у военной базы россиянам в Албании грозит до 10 лет тюрьмы Россиянам предъявлены объявления о предполагаемом вторжении на военный объект в Албании

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Задержанным в Албании гражданам России грозит до 10 лет тюрьмы за предполагаемую попытку проникновения на оружейный завод в городе Грамши, сообщает РИА Новости. В настоящее время против россиян ведётся следствие по статьям «нападение из лицо при исполнении служебных обязанностей», «передача секретной информации» и «раскрытие секретной информации», пишет издание Albanian Daily News со ссылкой на источники в местной полиции.

Официальные источники в полиции подтвердили, что против граждан России 23-летнего Михаила Зорина и 33-летней Светланы Тимофеева в настоящий момент ведётся следствие по статьям «нападение из лицо при исполнении служебных обязанностей», «передача секретной информации» и «раскрытие секретной информации», — сообщает издание.

По каждой из предъявленных статей россиянам может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Полиция города Грамши проинформировала, что специальная группа расследований продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. К работе подключились местное антитеррористическое управление и спецслужбы под руководством начальника штаба вооружённых сил Албании.

В посольстве России в Албании заявили, что не получали информацию о задержании россиян от властей страны.

Ранее стало известно, что задержанные в Албании россияне представились блогерами и фотографами, исследующими заброшенные военные объекты, передает портал издания Albanian Daily News. По их словам, они ведут блог о неиспользующихся военных объектах советского периода.