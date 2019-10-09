https://static.news.ru/photo/37f721fc-7228-11e9-aac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Экс-президент Украины Пётр Порошенко стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Оно возбуждено по факту возможного декларирования недостоверной информации.

Дело открыто по статье 366-1 УК Украины Государственным бюро расследований (ГБР). Однако вести его ведомство не будет. Дело передадут в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По сведениям агентства « Украинские новости », инициатором дела в отношении бывшего президента стал один из депутатов Верховной рады. Его имя не называется.

Ранее News.ru писал, что в отношении Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Ещё по 12 делам он проходит в качестве свидетеля. Одним из его защитников является российский адвокат Илья Новиков.