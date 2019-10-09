Экс-президент Украины Пётр Порошенко стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Оно возбуждено по факту возможного декларирования недостоверной информации.
Дело открыто по статье 366-1 УК Украины Государственным бюро расследований (ГБР). Однако вести его ведомство не будет. Дело передадут в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
По сведениям агентства «
Ранее News.ru писал, что в отношении Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Ещё по 12 делам он проходит в качестве свидетеля. Одним из его защитников является российский адвокат Илья Новиков.
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