Пропажа главы МИД КНР сорвала визит его британского коллеги в Пекин Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил поездку в Пекин из-за пропажи коллеги

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли не смог поехать в Пекин с рабочим визитом из-за исчезновения из публичного пространства министра иностранных дел Китая Цинь Гана, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Поездка британского политика была запланирована на июль.

Почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая Цинь Гана на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля, — сказано в заявлении.

Глава внешнеполитического ведомства Китая не появлялся на публике несколько недель. Исчезновение Гана из информационного поля вызвало большое количество реакций со стороны различных СМИ.

По словам собеседника агентства, длительное отсутствие китайского министра значительно повлияло на планы Клеверли. Отсутствие Гана послужило «одним из нескольких факторов» переноса поездки, сказал один из осведомленных источников.

В настоящее время Пекин и Лондон рассматривают новые даты для визита Клеверли в Китай. Британское министерство отказалось давать комментарии по данному вопросу.

Ранее представитель внешнеполитической службы Европейского союза Набила Массрали сообщила, что Китай отменил запланированный визит главы евродипломатии Жозепа Борреля в КНР. При этом причины такого решения не назвались.