Пропавшую таксу нашли спустя полтора года на острове посреди океана Пропавшую таксу Валери нашли спустя полтора года на острове в Индийском океане

Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Таксу Валери, которая пропала полтора года назад в Австралии, нашли на острове Кенгуру в Индийском океане, пишет The Washington Post. Собака смогла выжить в дикой природе среди хищников и ядовитых змей.

Животное сбежало из манежа с едой и игрушками, пока ее хозяева занимались кемпингом. Валери, по словам ее владельцев, всегда была пугливой и осторожной, поэтому поймать ее не могли ни спасатели, ни местные жители. Ради поимки была организована целая спецоперация, участники которой преодолели около 3100 миль и потратили более 1000 часов. Теперь отвыкшему от людей животному предстоит реабилитация.

Ранее в Санкт-Петербурге нашелся пропавший 1 апреля щенок ивисской борзой. Питомец убежал с дачи и сел в «Ласточку», откуда его, предположительно, выгнал охранник. В РЖД отрицают причастность к инциденту с собакой и даже предоставили записи с камер, но волонтеры считают, что сотрудники железной дороги нарушили регламент.

До этого в Госдуму внесли законопроект, который обяжет владельцев животных в случае их пропажи уведомлять об этом уполномоченный орган. Отмечалось, что подобная мера поможет уменьшить общее число безнадзорных животных. В документе уточнили, что удобная практика введена и законодательно закреплена во многих странах, в частности в соседней с РФ Белоруссии.