Производитель оружия оценил возможности немецкой армии защитить Берлин Франко-немецкий производитель оружия: армия ФРГ сможет защитить только небольшой город

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В случае военного конфликта армия ФРГ сможет защитить только небольшой по размеру город. Такое мнение выразил в интервью Süddeutsche Zeitung руководитель группы оборонных компаний KNDS, объединяющей часть немецких и французских производителей вооружения, Франк Хаун. Он отметил, что бундесвер «выжали, как лимон».

[Блок] НАТО готов к обороне, потому что есть сильный американский партнер. Европа лишь частично обороноспособна. А бундесвер? Раньше у него было более 2 тысяч танков Leopard 2, сейчас их около 300. Возможно, он еще сможет защитить с их помощью Аугсбург, но никак не Берлин, — сказал Хаун.

По его мнению, причиной сложившейся ситуации стало то, что немецкую армию «выжали, как лимон», а обещанными правительством средствами не покрыть нехватки во всем. Хаун отметил, что немецкой армии не хватает прежде всего реактивной и ствольной артиллерии, и это подтверждается в том числе на практике поставок Украине. Также производитель пожаловался на повсеместную бюрократию.

По словам Хауна, обещанных правительством 100 млрд евро и последующих вливаний средств хватит только на постройку самолета, который должен гарантировать ФРГ причастность к стратегии «ядерного участия» НАТО.

Ранее сообщалось, что Германия отправила Украине партию из 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh. По данным СМИ, Киев всего получил от Берлина 50 бронетранспортеров этого типа. В настоящее время к отправке готовится следующая партия вооружений, в которую войдут 18 колесных гаубиц RCH 155.

Автор издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер предположила, что боевые действия на Украине закончатся за неделю, если страны НАТО перестанут поставлять Украине оружие и боеприпасы. По ее словам, бойцы ВСУ плохо оснащены и обучены. Кроме того, у командиров украинской армии нет опыта ведения боев в горячих точках.