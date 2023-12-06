«Происходит прозрение»: сенатор объяснил, почему Украина теряет союзников Сенатор Цеков: в мире начинают понимать, что у Украины нет шансов на победу

Фото: Офис Президента Украины

В мире начинают понимать, что у Украины нет шансов на победу, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, признавшего, что ФРГ не является союзником Украины, доказывает, что украинское контрнаступление провалилось, считает он.

Заявление министра обороны Германии еще раз доказывает, что контрнаступление Украины провалилось. Сейчас происходит прозрение, и уже все понимают, что у Украины нет никаких шансов одержать победу <...>. Хотя год назад руководители европейских стран были уверены в обратном и заявляли о неминуемой победе, — говорит он.

По его словам, если бы западные страны признали, что являются союзниками Украины, то им бы пришлось положить свои жизни и пожертвовать интересами ради победы другой страны. К тому же поражение Украины обозначало бы и их собственное поражение.

Страны Европы уже испытывают проблемы из-за введенных санкций и оказываемой помощи Украине. Поэтому в будущем мы будем наблюдать, как все больше политиков говорят правду, — отмечает Цеков.

Он считает, что западные страны должны оставить в покое Украину и двигать ее в направлении России. Вместе с этим они должны объяснять ей, что Украина и Россия — это одно целое. В этом, говорит он, и заключается правда.

Дружба с Россией — это главное для Украины, это залог ее успеха и процветания на дальнейшие годы, — убежден сенатор.

О том, что Германия не является союзником Украины, Писториус заявил в интервью телеканалу ZDF. Также, подчеркнул он, ФРГ не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках какого-либо альянса. При этом дальнейший ход российско-украинского конфликта трудно предсказать, уверен министр.

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла слова министра обороны Германии. Она заявил, что «Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся».