Привитых «Спутником V» в Италии потребовали ревакцинировать

В Италии задумались над ревакцинацией людей, привитых «Спутником V». Им могут ввести просто ещё одну дозу другой вакцины, заявил представитель Минздрава страны, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца. Об этом пишет агентство ANSA.

Высший совет здравоохранения предложил рассмотреть введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса тем, кто был вакцинирован такими вакцинами, как Sinovac и «Спутник V», — сказал Рецца.

Однако он уточнил, что на это нужно получить постановление регулирующего органа. Сложности с российским препаратом состоят ещё и в том, что он не зарегистрирован ВОЗ в отличие от китайского Sinovac.

Привитые «Спутником V» итальянцы испытывают дополнительные сложности с получением сертификата о вакцинации (грин-пасса), так как вакцина не признана в Италии.

В Сан-Марино, например, где большинство граждан привито российским препаратом, люди также обязаны будут сделать третью прививку другим препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA), чтобы получить грин-пасс. Причём их обязали это сделать до 15 октября.

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