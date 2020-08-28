Пристайко предложил отказаться от Донбасса ради «западного вектора»

https://static.news.ru/photo/dba4487e-e93d-11ea-bd53-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: president.gov.ua

Ради сохранения «движения на Запад» украинские власти могли бы временно отказаться от идеи возвращения контроля в Донбассе. Такого мнения придерживается посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернёмся к этому позже? — задался он вопросом в интервью изданию «Европейская правда».

По словам дипломата, Украине «впихивают» то, что меняет вектор её развития и к чему стремится Россия. Поэтому необходимо сделать выбор: сохранить западный вектор или восстановить контроль в Донбассе, отказавшись от решения о продолжении движения на Запад.

Пристайко добавил, что предлагал такой план президенту Украины Владимиру Зеленскому, но не рассказал о его реакции на инициативу.

Ранее NEWS.ru писал, что глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук допустил перенос переговоров из Белоруссии в другие страны. По его словам, диалог можно продолжать в Швеция, Швейцария или Финляндия. В качестве оснований переноса он назвал ситуацию с протестами в республике, а также отметил, что Минск непосредственно в переговорах не участвует.