Приднестровье выразило готовность к развитию отношений со странами СНГ Глава Приднестровья выразил готовность к развитию отношений со странами СНГ

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Вадим Красносельский

Правительство Приднестровской Молдавской Республики намерено активизировать диалог со странами СНГ после решения Молдавии о денонсации достигнутых с Содружеством соглашений, заявил президент ПМР Вадим Красносельский в интервью ТАСС. По его словам, выход Молдавии из этих соглашений может нанести ущерб Тирасполю сразу в нескольких сферах, поэтому власти ПМР намерены избежать этого путем определения особой формы отношений с СНГ.

Приднестровье не может повлиять на ошибочный курс Кишинева и стремится выстраивать прямую коммуникацию со структурами СНГ. Рассчитываем на встречные шаги, — заявил Красносельский.

Глава ПМР подчеркнул, что Приднестровье постоянно обращает внимание российских дипломатов на ситуацию, складывающуюся в регионе. Кроме того, между ПМР и Россией сложилась обширная нормативная база двустороннего сотрудничества в сферах экономики, сельского хозяйства, финансов, промышленности и науки. Всего насчитывается около 70 соглашений. По мнению Красносельского, применение этих соглашений может помочь избежать негативных последствий для ПМР, вызванных политикой Молдавии.

Президент ПМР ранее обвинил Молдавию в отказе от переговоров с Тирасполем. По его словам, Кишинев перешел к методам давления и начал использовать инструменты санкций, ограничений и запугивания, что привело к параличу переговорного формата «пять плюс два», в котором также участвует Россия.