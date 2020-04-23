Приднестровье попросило Россию о помощи с коронавирусом

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Глава Еврогруппы Мариу Сентену обратился с призывом к главам государств сообщества утвердить экстренный план поддержки экономики в кратчайшие сроки, чтобы он вступил в силу уже с 1 июня.

План состоит из трёх блоков, которые предусматривают меры по сохранению рабочих мест, защите предприятий и государств в целом от последствий кризиса, вызванного пандемией. Предполагается, что на эти мероприятия будет потрачено...