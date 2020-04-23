Приднестровье попросило Россию о помощи с коронавирусом

Председатель правительства непризнанного Приднестровья Александр Мартынов рассказал, что власти страны обратились к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом. По его словам, Москва уже получила официальное обращение.
Кабмины двух сторон ведут переговоры о поставке тест-систем и направлении медицинских специалистов,
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Приднестровья Елена Куличенко рассказала, что власти подготовили электронные письма в адрес главврачей двух московских клиник, в которых лечат коронавирус.
Цель — установить контакты с российскими докторами и получить консультативную помощь по вопросам, касающимся проведения терапии для инфицированных COVID-19, — заключила она.
Ранее NEWS.ru писал, что количество умерших в результате заражения коронавирусом в непризнанной Приднестровской Молдавской республике достигло 15 человек. Всего в республике выявлено 327 случаев заражения. Лечение проходят 295 человек, 17 пациентам удалось победить болезнь.
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