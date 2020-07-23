Президенты Украины и Швейцарии отправились в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский и его швейцарский коллега Симонетта Соммаруга отправились в рабочую поездку в подконтрольные украинским властям районы Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера. По её данным, Симонетта Соммаруга в данный момент находится на Украине с рабочим визитом,
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится на Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области, — говорится в сообщении.
В ходе поездки Зеленский и Соммаруга встретятся с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН на Украине и руководством Донецкой областной администрации. Целью поездки также станет изучение гуманитарной ситуации в Донбассе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов выразил удовлетворение принятыми дополнительными мерами контроля за соблюдением режима тишины в Донбассе.
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