Президенты Украины и Швейцарии отправились в Донбасс

https://static.news.ru/photo/a3d5b8da-ccd0-11ea-9b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и его швейцарский коллега Симонетта Соммаруга отправились в рабочую поездку в подконтрольные украинским властям районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера. По её данным, Симонетта Соммаруга в данный момент находится на Украине с рабочим визитом, передаёт RNS.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится на Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области, — говорится в сообщении.

В ходе поездки Зеленский и Соммаруга встретятся с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН на Украине и руководством Донецкой областной администрации. Целью поездки также станет изучение гуманитарной ситуации в Донбассе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов выразил удовлетворение принятыми дополнительными мерами контроля за соблюдением режима тишины в Донбассе.