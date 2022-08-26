Президент Словакии рассказала о страхе граждан перед грядущей зимой

Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Зузана Чапутова

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что большинство граждан страны задаются вопросом, как им пережить грядущую зиму из-за растущих цен на коммунальные услуги. В одной из своих социальных сетей она написала, что пенсионеры, одинокие родители и другие жители без адресной помощи от государства переживают тяжелые времена, сообщает EADaily.

Сегодня я посетил Стара Туру, Брезову под Брадлом, Мияву и встретила здесь десятки людей. <...> Они задавались вопросом, как они переживут грядущую зиму. Как справляются с этим наиболее уязвимые группы пенсионеров или одинокие родители без адресной и многократной помощи<...>. Я знаю, что они переживают трудные времена, — отметила глава республики.

Чапутова добавила, что зимы опасаются и местные власти. По ее словам, они максимально используют все свои резервы, а также уже начинают рассматривать возможность продажи недвижимости, чтобы продолжать оказывать услуги населению, у которых «астрономические счета за коммунальные услуги».

Цена на электроэнергию в некоторых странах Евросоюза ранее достигла исторического максимума. Цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» с поставкой 26 августа преодолела отметку в €700 за МВт/ч, о чем свидетельствуют данные биржи Nord Pool. Так, в Австрии она составила €707,23 за МВт/ч.