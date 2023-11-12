Президент Грузии спрогнозировала сроки «большого взрыва» в ЕС Зурабишвили: Грузия, Украина и Молдавия вступят в ЕС одновременно

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Саломе Зурабишвили

Грузия, Украина и Молдавия вступят в Евросоюз одновременно, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью французскому каналу LCI. Таким образом она прокомментировала предположение председателя ЕС Шарля Мишеля, что Киев присоединится к союзу к 2030 году, а Грузия может стать членом еще позже.

Нет, я думаю, это произойдет одновременно. Произойдет ли это в 2030 году, 2031 году или 2029 году, я не знаю, но это будет новым «большим взрывом», как говорится <...>. Мы — трио: Молдавия, Украина и Грузия, — отметила Зурабишвили.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна не соответствует критериям для вступления в Евросоюз. По его словам, Киев нарушает фундаментальные права и свободы человека, продолжая конфликт и усложняя экономическую ситуацию.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что новые страны будут приниматься в состав Евросоюза только на основании их заслуг. По ее словам, никаких поблажек кандидатам делаться не будет. она добавила, что ЕК в начале ноября представит подробный доклад о степени готовности стран-кандидатов к вступлению в ЕС, а его рассмотрение состоится на саммите в декабре.